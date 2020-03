Il video-messaggio di Alberto Angela commuove gli italiani

Ieri sera, in occasione della messa in onda di uno degli speciali condotti da Alberto Angela, riproposti in questo particolare momento per permetterci di girare l'italia stando a casa, è stato trasmesso un messaggio del conduttore che ha commosso gli spettatori.

Nel suo video-messaggio agli italiani, Alberto Angela ha innanzitutto ringraziato tutti coloro che stanno facendo la propria parte, chi in prima linea continuando a svolgere il proprio lavoro, chi rispettando le regole e stando a casa. Ognuno, in questo modo, contribuisce a salvare vite.

Il conduttore ha poi condiviso alcune riflessioni su questa emergenza e sulla reazione del nostro Paese, guidato da una cultura millenaria trasmessa dalle generazioni precedenti. "È come se tutte le generazioni passate fossero insieme a noi a combattere, suggerendoci il modo di comportarci".

Alberto ha concluso il suo messaggio con due richieste molto importanti agli italiani: "Una volta che tutto questo sarà finito, non dimenticate chi ora è in prima linea e quando alla fine partirete per fare dei viaggi, premiate l'Italia".

(Credits photo: Instagram/albertoangela.culturaeuomo)