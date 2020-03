Flirt in quarantena: la vede ballare sul tetto e le invia un messaggio col drone

Trovare l'amore non è una cosa semplice, men che meno durante una quarantena. Lo sanno bene coloro che non hanno avuto la "fortuna" di restare chiusi in casa con la propria dolce metà. Allora c'è qualcuno che si ingegna per rimediare a questa mancanza.

È il caso di un 28enne di Brooklyn di nome Jeremy Cohen che, bloccato in casa per il lockdown, non si è dato per vinto.

Jeremy è un appassionato di droni e proprio durante una delle sue "perlustrazioni" sulla città deserta ha notato una ragazza che ballava sul tetto del palazzo di fronte al suo. A quanto pare deve essere stato un vero colpo di fulmine. Ma come fare a contattarla senza violare le regole della quarantena?

Jeremy non ha avuto alcuna esitazione: le ha scritto un messaggio (con il suo numero di telefono) su un biglietto e lo ha consegnato direttamente alla ragazza sul tetto utilizzando proprio il suo drone.

La ragazza ha premiato la sua intraprendenza e ha accettato di scambiare i numeri di telefono e chissà, magari, alla fine della quarantena, ci sarà anche un vero appuntamento.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe — Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020

La storia, ripresa in un video, è stata postata sui social ed è diventata immediatamente virale. Ma il giovane, invece di vantarsene, ha usato questo momento di notorietà per invitare le persone a prestare aiuto ai senzatetto della città.

(Credits photo: Twitter/@jerm_cohen)