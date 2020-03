Un cane di corsia conforta i medici in prima linea contro il Coronavirus

Il Coronavirus è purtroppo arrivato anche negli Stati Uniti e anche lì medici e infermieri sono in prima linea per combatterlo, affrontando turni estenuanti e assistendo a scene di sofferenza nei pazienti, qualcosa a cui non si è mai preparati. Ecco perché presso l’Ospedale Rose Medical Center di Denver c’è Wynn: si tratta di un cane, un meraviglioso labrador che affianca i medici in corsia per dar loro conforto.

In realtà, Wynn è il cane di una dottoressa del pronto soccorso, Susan Ryan, che sta cercando di addestrarlo per farlo diventare un cane da pet therapy sin da quando era solo un cucciolo. Durante una pausa Susan è crollata a terra esausta e ha chiesto di poter rimanere da sola con il suo labrador: quei minuti con Wynn le sono serviti per rilassarsi e calmarsi, dopo ore di faticoso lavoro.

Ed è così che adesso il cane va a tutti i giorni in ospedale con lei: viene tenuto nell’ufficio degli assistenti sociali per entrare in azione ogni volta che un medico ha bisogno di alleviare un po’ lo stress. “È la parte più luminosa della nostra giornata – ha raccontato Susan - Riesci a sentire e a provare delle sensazioni che non riesci a vedere. Ecco dove riescono a penetrare i cani. Quando sei in presenza di un cane e lo accarezzi, ti stai prendendo un momento per radicarti in quel momento”. Intanto lo scatto che la ritrae seduta a terra esausta mentre accarezza Wynn è diventato virale.