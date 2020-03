Le strade (desolate) di Atlanta come in The Walking Dead

A volte finzione e realtà sono davvero difficili da distinguere. E la cosa diventa particolarmente inquietante se si fa riferimento alla celebre serie televisiva horror "The Walking Dead".

È proprio quello che ha evidenziato un utente di Twitter (The Mad Engineer) che ha pensato di comparare il famoso poster della serie con la desolazione delle strade di Atlanta in pieno lockdown per l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus.

Il risultato "impressionante" di questo confronto è stato postato su Twitter ed è sotto gli occhi di tutti: la situazione reale di Atlanta (vista Jackson St. Bridge) si avvicina in modo decisamente inquietante allo scenario post-apocalittico mostrato nel poster della serie zombie.

So I asked my old college mate, that lives in Atlanta, to try and reproduce this iconic promo photo from s1.

With there being no Atlanta traffic due to the pandemic, he went to Jackson St Bridge and took this for me today.

Creepy.



Credit: Lori Kristen.#TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/GNiclcedfg