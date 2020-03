Violenza domestica: arriva l'App che aiuta le donne vittime di maltrattamenti

Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus e, in particolare, con l'introduzione delle misure di contenimento del contagio che prevedono la quarantena, nonostante i centri antiviolenza siano rimasti operativi, è stato registrato un preoccupante calo delle chiamate che raggiunge anche il 50%.

Ovviamente questo dato non rispecchia una diminuzione dei casi. Le associazioni a tutela delle donne hanno infatti lanciato l'allarme per il rischio di aumento dei casi di violenza domestica a causa della convivenza forzata con i maltrattanti e la crescente difficoltà delle vittime di contattare il numero verde 1522 per chiedere aiuto.

A supporto delle donne vittime di violenza, nasce così l'App 1522, che permette alle donne «di rivolgersi al numero verde 1522 senza necessità di parlare e quindi senza correre il rischio di essere ascoltate».

A rilanciare l'iniziativa del Ministero delle Pari opportunità è stata la deputata salernitana Anna Bilotti, che ha sottolineato la necessità di diffondere il più possibile le informazioni su questa App.

L'App, che può essere scaricata da ogni smartphone, permette di contattare le operatrici antiviolenza o di azionare dispositivi di emergenza.