Bilancio Coronavirus: nel mondo 530mila contagi e più di 24mila morti

La Johns Hopkins University ha rilasciato gli ultimi dati della pandemia da Covid-19 in corso. I Paesi attaccati dal virus sono 176, e il bilancio dei contagi e dei morti è alto: si parla di 533.416 persone contagiate, 24.082 decessi e 122.710 guariti.

Le regole da seguire per limitare il contagio sono: restare a casa ed uscire solo per le necessità, come fare la spesa, andare in farmacia e al lavoro. Lavarsi spesso le mani, evitare i contatti a meno di un metro di distanza, evitare le strette di mano e gli abbracci, non toccarsi il viso con le mani. Inoltre, se si accusano sintomi influenzali è bene sapere che non bisogna recarsi al pronto soccorso, ma bisogna chiamare il medico di base o uno dei numeri messi a disposizione dalla Regione per l'emergenza sanitaria.

I dati parlano chiaro: dobbiamo contenere il contagio il più possibile, per dare la possibilità ai medici e agli infermieri di svolgere il loro lavoro al meglio. Nel frattempo, gli studiosi e gli scienziati di tutto il mondo stanno analizzando questo nemico subdolo e silenzioso al fine di trovare presto una cura definitiva.