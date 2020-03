Coronavirus, il 31 marzo bandiere a mezz’asta per ricordare la vittime

Il Sindaco di Bari e Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha invitato tutti i sindaci a osservare un minuto di silenzio per ricordare le ormai tantissime vittime italiane del Coronavirus. “Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune – ha scritto il sindaco su Twitter - Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia”.

Quella di Bergamo è tra le province più colpite dalla pandemia, al punto che molte salme sono state portate dall’Esercito in altri comuni a causa dell’elevato numero di vittime. In questi ultimi giorni, dopo una diminuzione del numero dei nuovi casi , ieri si è registrato di nuovo un aumento sia in Lombardia che in Veneto mentre cresce anche la necessità di mascherine e dispositivi medici.

Nel frattempo, i cittadini non possono fare altro che restare a casa per cercare di limitare i contagi, nel rispetto delle vittime e di chi sta lavorando in prima linea per bloccare l’emergenza, mettendo a repentaglio la propria vita.