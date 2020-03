L'emozionante applauso di George, Charlotte e Louis per i medici inglesi

Nelle scorse ore sull'account Instagram dei Duchi di Cambridge è stato pubblicato un emozionante video che mostra i principini George, Charlotte e Louis che battono le mani per ringraziare tutti gli operatori sanitari inglesi coinvolti nella lotta al coronavirus.

Nella didascalia che accompagna il video, i duchi scrivono: “A tutti i dottori, le infermiere, gli assistenti, i medici di base, i farmacisti, i volontari e a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale che sta lavorando instancabilmente per aiutare chi è affetto da Covid-19: grazie”.

Il messaggio di ringraziamento del principe William e di sua moglie, Kate Middleton, per l'operato dei medici impegnati nella lotta alla pandemia, si aggiunge a quello di tanti inglesi.

I duchi di Cambridge hanno scelto di trascorrere questo momento così difficile per tutti nella residenza di campagna di Anmer Hall. Tutti i membri della famiglia reale sono al momento separati: il Principe Carlo (risultato positivo al virus) è in quarantena con sua moglie Camilla nel castello di Balmoral in Scozia. La regina Elisabetta II si è trasferita nel castello di Windsor con il principe Filippo. Mentre Harry è in Canada con Meghan Markle e il piccolo Archie.

(Credits photo: Instagram/kensingtonroyal)