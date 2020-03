Coronavirus, occhio alla truffa dell’avviso firmato dal Ministero dell’Interno

In questi giorni difficili c’è pure chi ha il coraggio di truffare le persone spacciandosi addirittura per il Ministero dell’Interno. Sulle facciate di alcuni palazzi o negli androni degli stessi, infatti, qualcuno ha affisso dei falsi avvisi utilizzando la carta intestata ministeriale per invitare la popolazione a lasciare le proprie abitazioni in attesa che si concludano delle operazioni di controllo da parte delle autorità. Per rendere più verosimile la cosa, i truffatori richiedono anche che siano presentati dei documenti di identità e minacciano un’ammenda da 206 euro e persino la reclusione da 3 a 12 anni, il tutto utilizzando il logo della Repubblica Italiana.

La Polizia invita quindi la cittadinanza a prestare attenzione, a non cadere in questi tranelli, a non lasciare le proprie abitazioni e soprattutto a segnalare la presenza di questi falsi avvisi nel proprio palazzo. Questi fogli sono stati affissi in moltissimi palazzi in tutta Italia, da Torino a Napoli. E non solo, i truffatori agiscono anche via telefono. Ad Ancona alcuni cittadini hanno ricevuto una finta telefonata dal Comune in cui si diceva loro che alcuni addetti comunali avrebbero consegnato due mascherine ad ogni famiglia. Anche in questo caso, le autorità invitano a prestare la massima attenzione, a non fidarsi e a non aprire a nessuno.