Materazzi rivela per la prima volta cosa disse a Zidane prima della testata nei Mondiali del 2006

Come tanti personaggi famosi, anche Marco Materazzi, ex difensore e campione del mondo con gli azzurri nel 2006, in questi giorni di quarantena sta trascorrendo molto tempo sui social, spesso in diretta Instagram per divertirsi con i suoi tanti followers.

Ed è stato proprio durante una di queste dirette con il collega Fabio Cannavaro che Marco ha svelato per la prima volta qualcosa su un episodio che, proprio in quella finale dei Mondiali di tanti anni fa, fece il giro del mondo: parliamo della famosa testata ricevuta in campo dal centrocampista francese Zinedine Zidane.

Stuzzicato dai followers, Materazzi ha rivelato per la prima volta la frase che fece tanto infuriare Zizou. L'italiano disse: «Non voglio la tua maglia, preferisco la p… di tua sorella».

Poi Marco ha aggiunto: «Non pensavo mai potesse arrivare a tutto questo, la mia fortuna è che non me ne sono reso conto, altrimenti conoscendomi avrei reagito e sarei stato espulso anche io». Immediatamente dopo quella testata, Zidane fu espulso e terminò così la sua carriera da calciatore.

Marco confessa di non essersi mai più rivisto con lui, se non una volta "per sbaglio", ma dice anche di averne spesso elogiato il lavoro come allenatore.

I due giocatori durante la diretta hanno poi parlato anche del coronavirus e del problema dei tamponi, che vengono fatti soltanto a chi si trova in condizioni critiche. Materazzi ha raccontato che a lui non lo hanno fatto, ma che due suoi giovanissimi amici hanno vissuto una esperienza terribile.

(Credits photo: Youtube)