Questo videogame ti permette di commemorare le vittime del virus

Il Covid-19 sta continuando a mietere vittime in tutto il mondo. Moltissime persone non hanno neanche potuto salutare per l'ultima volta i propri cari scomparsi per via delle misure di sicurezza sanitarie da rispettare. È nato così un videogioco che ti permette di visitare digitalmente tutte le lapidi dei defunti, in tutto il mondo. Si chiama "Wash Your Hands" e a idearlo è stata una piccola società britannica, la Awkward Silence Games.

Oltre a visitare la lapide del parente o amico morto a causa del virus, è possibile anche lasciargli fiori e anche pensieri e messaggi, che non abbiamo avuto il tempo di fargli avere. Un modo questo per omaggiare tutte le vittime del Coronavirus. Una volta installato, il videogame ti dà l'opportunità di vedere anche gli altri utenti che vanno a trovare i propri cari. Questo aspetto interattivo, ha fatto capire a molti del fenomeno mondiale che stiamo vivendo. I confini del cimitero online, infatti, si allargano di ora in ora.

"Wash Your Hands" - che vuol dire lavati le mani - è stato accolto con grandissimo favore da tutti.Uno spazio virtuale dove chi sta piangendo le persone morte può incontrasi e scambiarsi affetto e calore.