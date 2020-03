Ecco come sarebbe la ripartizione dei 400 milioni di euro per i Comuni

La pandemia di coronavirus e la quarantena messa in atto per contrastare la diffusione del contagio stanno mettendo a dura prova il nostro Paese. Sono tantissime le famiglie che purtroppo non riescono più a fare la spesa.

Proprio a sostegno di queste famiglie, è stato stanziato un fondo di 400 milioni di euro da ripartire tra i Comuni per la distribuzione di generi alimentari o di buoni spesa. L'ordinanza per la ripartizione è stata firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

La regione che ha ricevuto la quota maggiore del fondo è la Lombardia, con 55 milioni di euro. Seguono la Campania (con 50 milioni) e la Sicilia (con 43,4 milioni).

Tra i capoluoghi il primato spetta a Roma (con 15 milioni), seguita da Napoli (7,6), Milano (7,2), Palermo (5,1), Torino (4,6), Genova (3), Bari (1,9), Foggia (1,1), Firenze (2), Reggio Calabria (1,3), Venezia (1,3), Bergamo (642mila euro), Catanzaro (622mila euro), Caserta (445mila), Lecce (566mila), Piacenza (548mila), Nuoro (230mila), Cagliari (814mila), Pesaro (503mila), Potenza (398mila), Matera (394mila), Isernia (148mila), Campobasso (303mila).

Nei Comuni la ripartizione avverrà tenendo conto delle caratteristiche demografiche e da quanto il territorio è stato colpito. Per i centri più piccoli d'Italia, ad esempio, si arriva fino a micro-stanziamenti di 600 euro.

