Segna il record Mondiale di "Just Dance" giocando per 138 ore di fila

Molte persone lamentano di non sapere cosa fare durante questa lunga quarantena. Non è certamente il caso di Carrie Swidecki, una insegnante americana di Bakersfield che sa perfettamente come tenersi impegnata.

Carrie, infatti, ha conquistato il nuovo record mondiale di Just Dance giocando ininterrottamente per 138 ore alla versione del gioco del 2015. Un tempo incredibile che, va detto, equivale a circa 6 giorni di ballo. Una maratona che ha decisamente provato il suo fisico, perciò ha già annunciato che nei prossimi giorni riposerà per recuperare.

Per chi non lo sapesse, Just Dance è un videogioco di ballo che consiste nel premere con i piedi a ritmo di musica 4 pulsanti a forma di freccia presenti sulla pedana.

Carrie in realtà non è nuova a questo tipo di record. Ha una grande passione per questo gioco da quasi vent'anni e detiene ben sei Guinness World Record. Qualcuno saprà fare di meglio?