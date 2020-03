Furto di un dipinto di Van Gogh proprio nel giorno del suo compleanno

Nella scorsa notte (tra domenica e lunedì), intorno alle 3:15, alcuni ladri hanno fatto irruzione nel Museo Singer Laren (in Olanda) sfondando una porta a vetri. Nonostante l'attivazione dell'allarme e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo, portando via una preziosa opera di Vincent Van Gogh intitolata "Giardino di primavera".

La notizia è stata resa nota dal direttore della struttura, Jan Rudolph de Lorm, e riportata su tutti i media olandesi. La data del furto non è stata scelta casualmente. Ieri, 30 marzo, ricorreva infatti il giorno del compleanno dell'artista, nato nel 1853.

La preziosa opera, "Giardino della canonica a Nuenen in primavera", si trovava esposta al Singer Laren (attualmente chiuso per l'emergenza coronavirus), dopo essere stata presa in prestito dal museo olandese Groninger.

"Scioccato e arrabbiato" per il furto, il direttore del museo Singer Laren ha dichiarato: «È un dipinto bellissimo e commovente di uno dei nostri più grandi pittori, rubato alla comunità». Poi ha concluso: «L'arte è lì per essere vista e condivisa da noi. Questo quadro deve tornare qui al più presto».

Il dipinto era stato realizzato da Van Gogh durante la sua permanenza a Nuenen con i genitori (nel 1883 e nel 1884). Il quadro raffigurava la chiesa in cui suo padre protestante officiava. Dopo la morte del padre nel 1885, il dipinto fu modificato dallo stesso artista.

(Credits photo: theguardian.com)