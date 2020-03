Coronavirus, a Piacenza i medici portano una torta al paziente per il suo compleanno: il video commovente

A Piacenza, nell’ospedale da campo allestito per far fronte all’emergenza sanitaria, uno dei pazienti affetti da Coronavirus ha compiuto gli anni. Trascorrere il proprio compleanno in un ospedale, durante una pandemia, e soprattutto lontano dai propri cari, deve essere un’esperienza davvero triste.

Questo paziente, però, ha avuto la fortuna di poterlo festeggiare lo stesso, anche se lontano da casa. Alcuni medici che lo assistono, infatti, hanno avuto la bellissima idea di portargli una torta per tirargli su il morale: un video che sta facendo il giro del web mostra la scena in cui i dottori vanno dal paziente con la torta in mano e gli cantano “Tanti auguri a te”.

Di fronte a tanta generosità, il paziente si è commosso. Il video commuove ed emoziona anche chi lo guarda perché mostra la difficile e triste situazione che tante persone stanno vivendo in questi giorni, non solo i pazienti, ma anche il personale medico ormai allo stremo. Ma nonostante ciò, medici e infermieri continuano a lottare, a indossare le loro tute protettive e le mascherine per assistere i malati e magari, come in questo caso, riuscire a strappare loro anche un sorriso.