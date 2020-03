Ecco il modulo per richiedere la sospensione del mutuo durante l’emergenza Coronavirus

A causa dell’emergenza Coronavirus tante persone sono state costrette a sospendere le proprie attività lavorative per la quarantena: ecco perché il Governo ha deciso di aiutarle con la sospensione temporanea delle rate dei mutui. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi pubblicato la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di sospensione del mutuo attraverso l’accesso al Fondo Gasparrini.

Questo è un fondo di solidarietà ed è stato istituito nel 2007 per permettere ai titolari di un mutuo fino a 250mila euro, aperto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare di 18 mesi di sospensione del pagamento nel caso in cui si verifichino situazioni di difficoltà o di emergenza. Per far fronte alla situazione creatasi con la pandemia in corso, il fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e sono diverse le categorie di persone che possono beneficiarne.

Si tratta delle seguenti: i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali); i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività dovuta all’emergenza Coronavirus.

Restano poi valide le modalità di accesso al fondo già previste in precedenza, ossia: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo.

Per rendere più rapida la richiesta, è possibile compilare il modello anche online, per inviarlo poi secondo le modalità indicate a ciascuna banca. Il modulo è scaricabile al seguente indirizzo.