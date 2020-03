Usa, linee sull'asfalto di un parcheggio per distanziare i senzatetto: la foto indigna il web

Da qualche ora sta facendo il giro del mondo la foto di un enorme parcheggio del Nevada trasformato in dormitorio all'aperto, con decine di piccoli "box" delimitati da transenne e linee bianche disegnate sull'asfalto.

Si tratta della "soluzione" offerta a circa 500 senzatetto, fino a poco tempo fa ospiti della Catholi Charities (un grande ente benefico), che ora hanno perso il loro posto letto perché nella struttura è stato riscontrato un caso di Covid-19 e ne è stata disposta la chiusura almeno fino al 3 aprile.

Ai senzatetto non sono stati forniti tappetini o coperte. L'unica cosa che gli è stata offerta è il suolo di un parcheggio con spazi delimitati da linee tracciate per garantire il distanziamento sociale. Questa foto, scattata in uno degli stati più ricchi del Paese, non ha potuto far altro che indignare tutti.

Tra i tanti commenti allo scatto, si legge quello di Julián Castro, ex sindaco di San Antonio ed ex candidato alle presidenziali, che ha scritto su Twitter: "Ci sono 150.000 camere d'albergo a Las Vegas che non vengono utilizzate in questo momento. Che ne dite di una cooperazione pubblico-privato per ospitarli temporaneamente lì? E finanziare alloggi permanenti?"

