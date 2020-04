Il re della Thailandia in quarantena in un hotel di lusso (con 20 concubine)

Nonostante il divieto degli spostamenti a causa del Covid-19, il re della Thailandia la settimana scorsa si era recato in Baviera con uno stuolo di servitori e concubine, per passare una vacanza sulla neve. Il fatto ha scosso chiunque nel suo Paese e le polemiche sono cadute come pioggia battente. Oggi, Rama X, è ancora sulle Alpi Bavaresi e si diverte in isolamento con le sue concubine che sono ben 20, insieme alla quarta moglie.

Come è noto alle cronache, il sovrano thailandese fa spesso base in Germania e governa il suo Paese da lì, quindi per lui ora non sarà di certo un problema essere lontano dalla sua gente e continuare a fare il suo lavoro. Rama X è conosciuto un po' ovunque per le sue stranezze e stravaganze, ma il gesto di partire durante una epidemia in corso proprio non è piaciuta a nessuno. Le critiche sono asprissime e molte persone rischiano di essere denunciate per lesa maestà.

Nonostante questo, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (nome esteso e impronunciabile del re), è in quarantena in un hotel di super lusso ed è costantemente allietato dalla presenza delle sue concubine, tra le quali probabilmente si nasconde la futura (e quinta) moglie.