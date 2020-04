90enne rifiuta il respiratore per darlo ai più giovani: muore per Covid-19

Di storie che commuovono e fanno riflettere, in questo periodo difficile dove le nostre esistenze sono scandite dall'incubo Covid-19, ce ne sono molte. Ma quella che stiamo per raccontarvi è davvero una delle più belle. Suzanne Hoylaerts aveva 90 anni ed era positiva al tampone. La donna, che abitava a Binkom in Belgio, ha rifiutato il respiratore, che le serviva per restare il vita, per aiutare una persona più giovane di lei. È morta. Suzanne è entrata in ospedale il 20 marzo, le sue condizioni erano gravi e aveva bisogno del ventilatore polmonare.

"Ho già vissuto abbastanza, ho avuto una bella vita. Non voglio la respirazione artificiale, potrebbe servire a qualcun altro", queste sono state le sue meravigliose parole. Poco dopo averle pronunciare, la donna è deceduta. La famiglia è stretta nel dolore, consapevole però del grande gesto di altruismo di Suzanne. "Non posso dirle addio - ha detto la figlia in un'intervista - e non ho nemmeno la possibilità di partecipare al suo funerale. Non so neanche dove abbia potuto contrarre il Coronavirus, dal momento che era sempre a casa ed osservava scrupolosamente tutte le misure di restrizione imposte dal governo"

Questo virus, subdolo e silenzioso, si sta portando via la generazione più bella di tutte, quella che ama il prossimo come se stesso e che è disposta a questi gesti di estrema generosità per il benessere degli altri.