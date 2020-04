L'8 aprile arriva la Superluna, la più vicina dell'anno

Il cielo di aprile regalerà uno spettacolo bellissimo: nella notte tra il 7 e l'8 aprile ci sarà la Superluna, ovvero una luna piena meravigliosa e grandissima perché si trova nel punto più vicino alla Terra (perigeo). Tutto inizierà alle 19:10 del 7 aprile: a quest'ora la luna si troverà nel punto più distante. Alle 4:35 dell'8 aprile sarà nel punto più vicino: un percorso di 8 ore per diventare più grande e bella che mai.

Ma gli eventi astronomici previsti per il mese di aprile non finiscono qui: a dare spettacolo sarà Venere, per ben due volte. La prima il 2, quando raggiungerà il periodo massimo di permanenza del cielo, tramontando 4 ore e 7 minuti dopo il Sole. Il 3, invece, il pianeta incontrerà le Pleiadi, una congiunzione che si può ammirare una volta ogni 8 anni, sempre nello stesso giorno.

Non finisce qui: anche Giove, Saturno e Marte saranno protagonisti del cielo di aprile. Marte si allontanerà piano piano da Saturno e sarà l'ultimo pianeta a sorgere al mattino, dopo Saturno e Giove (il più luminoso).

Infine, sempre ad aprile, la cometa C/2019 Y4 Atlas continua la sua evoluzione e potrebbe essere visibile a occhio nudo.