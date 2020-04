La Tata, il cast si riunisce online per i fan

Come scordare “La Tata”, la divertentissima sitcom che divenne un vero cult negli anni ’90? Probabilmente è impossibile, grazie a tutte le risate che la protagonista Francesca e gli altri personaggi ci hanno fatto fare negli anni. Oggi quell’incredibile cast ha deciso di fare una bella sorpresa a tutti i fan: una reunion virtuale.

Ad annunciarlo è stata proprio Fran Drescher, attrice protagonista della serie, che nei giorni scorsi su Twitter aveva già parlato dell’arrivo di una novità che avrebbe fatto impazzire i fan. La novità in questione è una rilettura dell’episodio pilota da parte di tutti gli attori collegati in diretta sulla piattaforma Zoom.

“Sorpresa! – ha scritto Fran su Twitter - #PandemicPerformance de La Tata. Una lettura virtuale dell’episodio pilota con il cast originale”. Nella primissima puntata della serie Francesca viene assunta dal signor Sheffield, produttore di Broadway, come tata per i suoi tre figli. Il video della performance virtuale sarà poi pubblicato sul canale YouTube della Sony Pictures la mattina di lunedì 6 aprile.

NANNY FANS ALERT! It’s happening!!!! MONDAY 4/6 the original cast of The Nanny together AGAIN in a virtual read of the pilot episode!!! Link and time soon! https://t.co/JSHW3fhaAf #PandemicPerformance #TheNanny @Indebted @CancerSchmancer click on bio 2c @Variety #TheNanny @SPTV — Fran Drescher (@frandrescher) March 31, 2020

L’idea sembra essere partita proprio dall’attrice: “La risata è la miglior medicina! Quindi, in questi tempi difficili, io e Petah abbiamo pensato: ‘Non sarebbe bello se mettessimo insieme il cast originale de La Tata per una lettura virtuale del pilot?’ - ha detto la protagonista, riferendosi al co-creatore dello spettacolo, Peter Marc Jacobson - È una performance pandemica unica per i nostri fan di tutto il mondo che al momento sono sotto stress in isolamento e hanno bisogno di tirarsi su! Di sicuro ha funzionato con noi e speriamo che lo faccia anche con voi”. Di sicuro Fran ha ragione, la Tata non può che tirarci su con qualche risata in questi giorni difficili.