"Spesa sospesa" in una panetteria di Codogno per aiutare chi è in difficoltà

A Codogno, il comune del Lodigiano tra i primi colpiti da coronavirus in Italia, è stata lanciata una iniziativa solidale per aiutare le persone più in difficoltà in questo momento di emergenza. Si tratta della "spesa sospesa".

A lanciarla, quasi per caso, è stata Monica, la titolare di un forno che si trova nel quartiere San Biagio. Tutto è nato lunedì scorso quando Monica, all'orario di chiusura, si è accorta di avere ancora del pane fresco avanzato durante la giornata. Così ha pensato di confezionalo e di riporlo in una cesta all'ingresso del negozio.

La sorpresa è arrivata l'indomani, al momento dell'apertura, quando Monica ha notato che tutto il pane era stato preso da qualcuno che aveva evidentemente apprezzato il suo gesto.

Così Monica ha pensato di allestire una vera e propria raccolta di prodotti: ha posizionato un carrello all'ingresso del negozio e, con un cartello, ha invitato chiunque lo volesse a lasciare qualche prodotto (acquistato in qualsiasi negozio) da offrire a chi ha bisogno, ma che magari non riesce a chiedere aiuto apertamente.

(Credits photo: ansa.it)