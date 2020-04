Giuseppe Conte: “Entro Pasqua una nuova importante manovra”

Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha tenuta l’ormai purtroppo consueta conferenza stampa per annunciare agli italiani la prevedibile proroga delle misure di contenimento per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus fino al prossimo 13 aprile.

Conte ha spiegato che per il dopo non c’è ancora una decisione: si passerà alla fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e solo a partire da alcuni settori. In seguito, in un’intervista per “Speciale Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, il Premier ha spiegato che entro Pasqua il Governo varerà una nuova importante manovra con misure rilevanti e con lo scopo di aiutare le imprese.

In questa intervista, il Premier ha anche rivelato che il momento più difficile per lui è stato quando ha dovuto stabilire per la prima volta le zone rosse e quando è iniziata la conta dei decessi, momento nel quale forse davvero tutti abbiamo realizzato cosa stava davvero accadendo.