Mercedes produce dispositivi di respirazione per i pazienti con Coronavirus

In questo momento di emergenza sanitaria diffusa a livello globale, sono tante le aziende che non hanno esitato a convertire la propria produzione per offrire un valido contributo nella lotta al coronavirus.

Tra queste c'è anche Mercedes Formula Uno. Gli ingegneri della nota azienda, in collaborazione con l'University College di Londra e i clinici della NHS Foundation Trust, hanno lavorato 24 ore su 24 per decodificare un dispositivo CPAP fuori brevetto.

Questo progetto è stato poi copiato e adattato alla produzione di massa, al fine di consegnare 100 dispositivi all'UCLN per le prove tecniche. Se il test sarà positivo, Mercedes potrà produrre circa 1000 dispositivi CPAC al giorno da destinare agli ospedali britannici.

Si tratta di un ausilio per la respirazione che eroga ossigeno ai polmoni ad una pressione costante e senza la necessità di un ventilatore. Questi dispositivi potranno essere utilizzati per i pazienti che presentano sintomi meno importanti, permettendo di riservare l'uso dei ventilatori (più limitati, invasivi ed ingombranti) ai casi più gravi.

Il professor Mervyn Singer, consulente di terapia intensiva dell'UCL, ha dichiarato che questi dispositivi potrebbero fare davvero la differenza negli ospedali del Regno Unito.

(Credits photo: cnet.com)