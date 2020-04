Lite domestica, la polizia interviene e trova oggetti rubati a Gina Lollobrigida

Mercoledì, nel corso di un intervento per sedare una lite domestica tra una donna e il suo compagno in un'abitazione in zona Spinaceto (Roma), gli agenti di polizia si sono imbattuti in un vero e proprio "tesoro" rubato all'attrice Gina Lollobrigida.

Oltre ad una pistola calibro 7,65 non registrata, all'interno di un armadio che si trovava in camera da letto gli agenti hanno trovato un borsone contenente diversi oggetti preziosi: francobolli raffiguranti l'attrice, medaglie, orologi e gioielli.

Quando gli agenti hanno chiesto spiegazioni, l'uomo, un romeno di 33 anni, ha affermato che si trattava di regali ricevuti dall'attrice durante il periodo in cui (tra settembre e marzo) aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione a casa sua.

L'attrice, convocata dalla polizia, ha confermato di conoscere l'uomo e che quest'ultimo aveva effettivamente lavorato nella sua abitazione, ma ha negato di avergli fatto alcun regalo. La Lollobrigida ha inoltre aggiunto di non aver sporto denuncia, perché fino ad quel momento non si era accorta del furto di quegli oggetti preziosi.

L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e per furto.