J.K. Rowling lancia il sito di Harry Potter per intrattenere i bambini in lockdown

L'isolamento sociale imposto per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus sta mettendo a dura prova le famiglie, i genitori e i bambini. Così J.K. Rowling ha deciso di portare in tutte le case un po' di magia.

L'autrice di Harry Potter ha infatti lanciato "Harry Potter at Home", un portale dedicato al maghetto più famoso e amato del mondo dove bambini e genitori (ma anche gli insegnanti costretti a gestire lezioni online) potranno consultare gratuitamente tantissimo materiale ludico ed educativo.

Articoli, video, puzzle, e perfino un audiolibro di "Harry Potter e la pietra filosofale" (ovviamente disponibile in diverse lingue).

La Rowling, in un comunicato, ha spiegato: "I genitori, gli insegnanti impegnati nel riuscire a far divertire e a tenere interessati i bambini mentre sono in lockdown potrebbero aver bisogno di un po' di magia. Per oltre vent'anni Hogwarts ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani. Nella situazione inconsueta in cui tutti ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete". Siamo sicuri che il regalo della scrittrice farà felici tantissimi fan.