Maturità 2020, ecco cosa potrebbe succedere

Vista la situazione causata dalla pandemia, al momento non è possibile prevedere con certezza quando le scuole potranno riaprire e se riapriranno prima dell’estate. Ecco perché adesso il Governo deve pensare a un’eventuale nuova modalità per l’esame di maturità per i tantissimi studenti che devono affrontarlo quest’anno.

Come dichiarato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, varie ipotesi sono al vaglio: innanzitutto, le commissioni dell’esame di Stato quest’anno saranno composte tutte da membri interni con un presidente esterno. In quanto alle prove, mentre la prima resterà invariata, è possibile che la seconda venga preparata dalle singole commissioni e dunque non sarà più uguale per tutti gli istituti sul territorio nazionale, come al solito.

L’esame orale, infine, diventerà una maxi interrogazione che avrà il valore di 60 punti. In questo caso, però, i prof terranno conto della situazione straordinaria dell’anno scolastico e dell’impossibilità di svolgere le prove Invalsi che normalmente influiscono sul curriculum dei maturandi.