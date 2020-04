Ecco come scoprire la foto dello spazio scattata nel giorno del proprio compleanno

Com’era lo spazio nel giorno del proprio compleanno? Oggi è possibile scoprirlo grazie a una bellissima iniziativa e grazie a Hubble, il telescopio spaziale che è stato messo in orbita intorno alla Terra dalla NASA il 24 aprile del 1990. L’apparecchio avrebbe dovuto rimanere attivo fino al 2005 ma in realtà sta lavorando ancora oggi e a breve, dunque, festeggerà i suoi 30 anni in orbita.

Per l’occasione, regalerà a ciascuno di noi una foto dello spazio nel giorno del compleanno. Come fare per ottenere l’immagine? È molto semplice: basta collegarsi a questo link, inserire mese e giorno di nascita (l’anno viene scelto random in base alle immagini presenti in archivio) per poter così visualizzare lo scatto spaziale, con tanto di spiegazione di ciò che si vede. Gli utenti dei social hanno già iniziato a condividere le foto così ottenute, con grande entusiasmo per l’iniziativa.

Hubble sta ancora lavorando dunque, ma in realtà presto dovrebbe entrare in funzione il James Webb Space Telescope, uno strumento molto più potente il cui lancio è previsto per il 2021.