Il capo della Protezione Civile: “La fase 2 potrebbe iniziare il 16 maggio”

Nella sua ultima conferenza stampa il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la proroga della quarantena fino al 13 aprile, spiegando, però, che le misure di contenimento potrebbero continuare anche dopo, tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione. Oggi, in un’intervista radiofonica, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha spiegato che probabilmente dovremo restare a casa ancora per molte settimane.

“Se staremo a casa anche il 1 maggio? Penso proprio di sì – ha spiegato – non credo che questa situazione sarà passata per quella data. Dovremo avere comportamenti rigorosissimi. Il Coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze per diverso tempo. La fase 2 potrebbe iniziare il 16 maggio”.

Se la situazione dei contagi non migliorerà, insomma, dovremo continuare a rimanere in quarantena ancora per molto: “È presto per l’ora d’aria – ha proseguito Borrelli – dobbiamo usare misure forti e precauzionali, anche perché non è esclusa la possibilità che vi possa essere un ritorno del virus, come dimostrano le nuove misure in Cina”. Infine, a proposito sulla circolare del Viminale che ha suscitato perplessità nei giorni scorsi, il capo della Protezione Civile ha spiegato: “Il documento non sposta i termini, dobbiamo fare attenzione ed evitare di trovarci poi in una situazione che potrebbe sfuggirci di mano. L’ora d’aria è una misura che non è ancora operativa, bisogna fare attenzione, rispettare le regole di prudenza e stare ancora in casa”.