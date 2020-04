1169 morti in 24 ore: è record di vittime Coronavirus negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti d'America hanno doppiato l'Italia per numero di contagi: ad oggi sono circa 242.182. Ieri, 2 aprile, si è registrato il più alto numero di vittime in 24 ore: 1169 morti. È un record, che supera gli 969 decessi nel nostro Paese. In tutto negli States, da quando l'epidemia è cominciata, sono circa 6000. Il territorio più colpito è quello di New York.

Nel frattempo, il presidente Trump ha fatto il tampone ed è risultato negativo. Se la prende con i singoli stati che, per carenza di forniture di protezione, non riescono a fronteggiare l'emergenza. "Avrebbero dovuto creare le loro scorte", ha detto. Ha poi aggiunto: "I sacrifici che faremo nelle prossime 4 settimane salveranno molte vite. È cruciale che gli americani seguano le linee guida. Stiamo effettuando oltre 100.000 test accurati ogni giorno, molti di più rispetto ad ogni altro paese".

Per combattere il Coronavirus, Trump invoca una legge di guerra degli anni 50, Defence Production Act, secondo la quale può imporre alle aziende di convertire la loro produzione al fine di creare mascherine, respiratori e tutto quello che serve per combattere questo nemico silenzioso e subdolo.