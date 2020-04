Coronavirus, Leonado Di Caprio lancia una raccolta fondi per aiutare i poveri

Il Coronavirus sta colpendo duramente anche gli Stati Uniti e a pagarne di più le conseguenze sono, come sempre, i più poveri, che purtroppo sono moltissimi anche oltreoceano. Ecco perché Leonardo Di Caprio, da sempre impegnato per il sociale oltre che per l’ambiente, ha lanciato la campagna America’s Food Fund, un raccolta fondi per aiutare proprio chi in questo momento ha difficoltà a sfamare la propria famiglia.

Insieme all’attore, per questo scopo benefico sono scesi in campo anche tanti altre persone e organizzazioni, tra i quali Laurene Powell Jobs, Apple e Ford Foundation e sono già stati raccolti ben 12 milioni di dollari. Lo scopo di questa campagna è garantire a tutti l’accesso al cibo, considerando che prima del Covid-19 le persone che facevano fatica anche ad assicurarsi un pasto erano oltre 37 milioni negli Stati Uniti, mentre adesso, a causa della pandemia e del blocco delle attività, sono molti di più.

L’America’s Food Fund finanzierà due associazioni che si occupano proprio di sfamare i poveri, ossia la Feeding America e la World Central Kitchen. “Di fronte a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America ci hanno ispirato con il loro costante impegno a nutrire le persone più vulnerabili e bisognose – ha scritto DiCaprio su Twitter - Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro sostegno”.

In the face of this crisis, orgs like @WCKitchen & @FeedingAmerica have inspired us all with their unwavering commitment to feed the most vulnerable people in need. Today, we launched #AmericasFoodFund to support @FeedingAmerica & @WCKitchen's efforts: https://t.co/L7jgB3GUC3 pic.twitter.com/zhV4MawCVj