Ecco il mini registratore di vinili, l’idea di un designer giapponese

Si chiama Yuri Suzuki ed è un designer giapponese che ha ideato un apparecchio che farà contenti tutti gli amanti della musica che, però, non sono troppo esperti di tecnologia. Si chiama Easy Record Maker ed è un mini registratore di vinili, la cui funzione è, appunto, quella di creare all’istante un disco.

Il dispositivo ha un design accattivante pensato anche per i più giovani: sviluppato in collaborazione con il brand giapponese Gakken, l’interfaccia dello strumento è semplice e intuitiva e consente anche di ascoltare i vinili creati o quelli già in proprio possesso.

La struttura prevede un braccio dedicato alla registrazione, uno per la riproduzione, un ingresso aux per collegare strumenti musicali, microfoni o apparecchiature audio, una porta usb e un piccolo speaker per la riproduzione. Il registratore funziona a 33 o a 45 giri e viene venduto insieme a un pacco di dieci vinili vergini pronti per essere registrati.

Il prezzo dell’Easy Record Maker non è ancora noto, ma probabilmente il gadget uscirà sul mercato già a partire dal prossimo Natale, all’inizio solo in USA e nel Regno Unito.