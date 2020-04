Scoperto in Australia un ragno che somiglia alla "Notte Stellata" di Van Gogh

Un giovanissimo entomologo australiano, Joseph Schubert, ha scoperto sette nuovi ragni. Tutti hanno particolari colorazioni, ma quello che ha fatto più scalpore e un ragno che somiglia alla "Notte Stellata" del celebre pittore Vincent van Gogh. Perché? L'animale ha l'addome ricoperto da una colorazione blu con palline gialle, colori tipici della famosa tela. Il nome scientifico è Maratus constellatus, ma per tutto il mondo è diventato il ragno di van Gogh.

Oltre al ragno del pittore fiammingo, Joseph - che continua a lavorare nonostante la pandemia in corso - ha scoperto altri ragni in diverse parti dell'Australia: l'Azureus, il Laurenae, il Noggerup, il Suae, il Volpei e l'Inaquosus. Sono tutti esemplari meravigliosi, con colori e forma davvero fuori dal comune. Il constellatus, però, ha raggiunto gli onori della cronaca in tutto il mondo grazie a questa particolare connessione con uno dei quadri più belli e rappresentativi dell'arte di tutti i tempi.

In questo video possiamo vederli i sette ragni scoperti.