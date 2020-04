L'infermiera della foto simbolo del Covid-19 è guarita e tornerà presto in corsia

L'8 marzo, Elena Pagliarini, infermiera del Pronto Soccorso di Cremona, era stava fotografata mentre era crollata sul computer, alla fine di un turno massacrante, con addosso ancora camice e mascherina. L'immagine ha fatto il giro della rete, diventando un simbolo della lotta contro il Coronavirus. Qualche giorno dopo lo scatto, precisamente il 13 marzo, era risultata positiva al tampone. Da quel momento Elena è entrata in quarantena, alla fine della quale ha eseguito nuovamente il test ed è negativa. Se il secondo test, eseguito a 24 ore di distanza dal primo, dà ancora esito negativo, l'infermiera potrà tornare in corsia e aiutare tutti i malati che hanno bisogno del suo prezioso supporto.

In un'intervista, la donna ha dichiarato: "Non vedo l'ora di tornare in mezzo ai miei colleghi e alla mia professione, una professione che adoro. Tutti i giorni si rischia, ma è il mestiere che ho scelto, una scelta di cui sono fermamente convinta. Mi spaventa, invece, psicologicamente l'idea di incontrare gli sguardi che ho visto quella volta. Non li dimenticherò mai, mai. Ho ancora tanta angoscia nel mio cuore. Ho perso degli amici e il papà di uno di loro. Quando tutto questo finirà, dovremo guardarci intorno e vedere chi è rimasto. Ho paura che mancherà qualcuno di cui non mi sono accorta".