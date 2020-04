Anziani si riuniscono per giocare a carte: scoperti grazie alle bestemmie

A Castano Primo, un paesino in provincia di Milano, in questo periodo di quarantena alcuni pensionati non sono riusciti a rinunciare alla loro classica partita a carte e, nonostante i divieti e la minaccia di denunce e sanzioni, hanno continuato a incontrarsi di nascosto.

Si tratta di sei uomini tra i 65 e i 75 anni che, ingannando i parenti con scuse come la spesa o la ricetta dal medico, raggiungevano invece l’alzaia del Canale Villoresi, luogo nel bosco poco noto dove si incontravano anche prima della quarantena per stare insieme e giocare a carte. In questi giorni, però, le partite erano diventate clandestine: gli anziani raggiungevano il luogo dell’appuntamento la mattina presto, a piedi o in bicicletta, cercando abilmente di evitare i controlli e di non essere scoperti.

Sistemato il tavolo e le sedie che lasciavano sul luogo, il gruppo dava inizio ai giochi, senza alcuna cura di indossare quanto meno la mascherina e di sedersi ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro. Purtroppo per loro, però, il loro vociare ha destato l’attenzione di un passante: l’uomo, nello specifico, li ha sentiti bestemmiare e imprecare mentre giocavano a carte e così ha chiamato la Polizia Locale. Gli agenti hanno colto gli anziani sul fatto, mentre giocavano senza alcuna precauzione per proteggersi dal Coronavirus.

Nonostante questo, gli agenti non se la sono sentita di multare gli anziani, limitandosi a richiamarli verbalmente. Giuseppe Pignatiello, il Sindaco del paesino, ha però dichiarato: “Con una pandemia globale e con misure restrittive che in Italia non si vedevano dalla Seconda guerra mondiale, con tutti sigillati in casa, secondo voi è normale che io debba mandare la Polizia locale a chiudere un ritrovo lungo il canale, perché un gruppo di cittadini va a giocare a carte?”.