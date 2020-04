Arrestato il medico che ha picchiato un anziano paziente a Calimera

Qualche giorno fa ha destato indignazione un fatto accaduto a Calimera, paesino in provincia di Lecce, dove un medico di base, Vincenzo Refolo, ha picchiato un paziente di 87 anni in mezzo alla strada, davanti al suo studio. L’anziano ha dovuto ricevere delle cure in ospedale, dove gli sono stati dati 20 giorni di prognosi per le percosse subite. Il video della brutale aggressione è stato girato da un passante e ha fatto il giro del web.

Il dottore è stato poi raggiunto nella sua abitazione dai Carabinieri che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, su richiesta della Procura locale. Refolo adesso si trova dunque agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi. Intervistato dall’emittente televisiva TeleRama, il dottore ha giustificato il suo gesto accusando l’anziano di averlo colpito con la stampella quando si trovavano all’interno dello studio.

Nel frattempo, il Presidente dell’Ordine dei medici, Donato De Giorgi, ha severamente condannato il comportamento del collega, avviando anche le sanzioni disciplinari del caso. Il Governatore della Regione Puglia, Emiliano, ha invece chiesto la radiazione del medico dall’Ordine.