Elisabetta II parla alla nazione: è la 4a volta in 68 anni

Ieri sera, domenica 5 aprile, la regina Elisabetta II ha tenuto uno storico discorso alla nazione, registrato al castello di Windsor, dove la sovrana sta trascorrendo queste settimane di isolamento in compagnia del marito Filippo e pochissimi fidati collaboratori. In 68 anni di regno è accaduto soltanto 4 volte che la sovrana parlasse ai sudditi, oltre al tradizionale discorso di Natale.

Ma la gravità di questo momento ha richiesto l'intervento della Corona. Così la regina si è rivolta al suo popolo e ha fatto appello alla disciplina e alla resistenza dei britannici.

«Mi rivolgo a voi in quello che so essere un momento sempre più difficile. Un momento di rottura nella vita del nostro Paese, che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti», ha esordito la regina.

La sovrana, poi, ha ricordato lo spirito della Gran Bretagna della seconda guerra mondiale e la sua eroica resistenza al nazismo, chiedendo a questa generazione di essere forte come le precedenti: «negli anni a venire ognuno sarà in grado di essere orgoglioso per come ha risposto a questa sfida».

(Credits photo: Instagram/theroyalfamily)