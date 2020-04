Cristiano Ronaldo lancia su Instagram la sfida degli addominali

In questo periodo di isolamento sociale in cui, per contrastare la diffusione del contagio, sono vietate le sessioni di allenamento di gruppo, sono in tanti a mantenersi in forma con sessioni di allenamento individuale.

Tra questi ci sono certamente gli sportivi professionisti, come Cristiano Ronaldo che, oltre a condividere con i fan gli allenamenti con la fidanzata Georgina nella sua casa di Madeira, ha lanciato anche una sfida social: si tratta della "Living Room Cup".

Il campione della Juventus ha sfidato il mondo dello sport a fare il maggior numero di addominali in 45 secondi. E, a quanto pare, sono stati già tanti i volti noti a raccogliere la sua sfida: tra questi Blaise Matuidi, Marco Belinelli, Filippo Tortu e Rossella Fiamingo.

Ora non resta che scoprire chi riuscirà a battere il campione portoghese...

(Credits photo: Instagram/cristiano)