Coronavirus, strage in Russia: un uomo spara ai vicini perché facevano troppo rumore

In un condominio di Yelatma, in Russia, si è consumata una terribile strage. Come riporta il Daily Mail, un uomo di nome Anton Franchikov, ha ucciso i suoi vicini di casa, quattro uomini e una donna incinta, come confermato dalla Polizia locale.

Il 31enne, tra l’altro, è un operatore sanitario in una struttura neuropsichiatrica nonché marito di un medico di base, una donna di 27 anni di nome Svetlana. Nonostante la quarantena, a quanto pare i vicini sarebbero usciti nel cortile condominiale, facendo un po’ troppo chiasso, al punto da far infuriare Anton.

L’operatore sanitario inizialmente ha solo rimproverato i vicini per aver svegliato suo figlio, ma poco dopo ha imbracciato il suo fucile da caccia e ha iniziato a sparare dal suo terrazzo, uccidendo tutti i presenti nel cortile, ossia una coppia di 24 e 22 anni, e tre giovani di 24, 26 e 31 anni. Dopo aver compiuto la strage, l’autore ha cercato di fuggire ma è stato arrestato poco dopo.