L'Onu chiede di vietare i mercati di animali selvatici in tutto il mondo

L'Onu chiede a gran voce la chiusura definitiva in tutto il mondo dei famigerati "wet market" (o mercati umidi), nei quali vengono venduti animali selvatici vivi e morti destinati al consumo umano.

Come riportato dal sito "The Hill", la richiesta è stata espressa da Elizabeth Maruma Mrema, segretaria esecutiva ad interim della Convenzione sulla diversità biologica dell'Onu. Mrema ha dichiarato senza mezzi termini che "se non ci prendiamo cura della natura, sarà la natura a prendersi cura di noi”.

Il riferimento è chiaramente alla pandemia di coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il mondo e che fino ad ora ha infettato oltre 1,2 milioni di persone. Una delle teorie più accreditate sull'origine del virus risale proprio alla vendita di pipistrelli e pangolini in un wet market di Wuhan, in Cina.

Nelle scorse settimane in Cina è stato già emanato un divieto temporaneo. Ma è chiaro che il problema non sarà risolto facilmente, dal momento che molte comunità dipendono proprio da questo tipo di commercio.

(Credits photo: thehill.com)