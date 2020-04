Sposi sudafricani bloccati in un resort di lusso alle Maldive dal coronavirus

La storia di due novelli sposi sudafricani bloccati alle Maldive sta facendo il giro del mondo.

Raul (28 anni) e Olivia (27 anni), un macellaio e una maestra di Città del Capo, erano riusciti a pronunciare il fatidico "Si" in piena pandemia lo scorso 22 marzo e, rassicurati dall'agenzia turistica, sono perfino partiti per la loro luna di miele alle Maldive che, da programma, doveva durare una settimana.

Ma subito dopo il loro arrivo, le autorità hanno chiuso l'aeroporto. Chi ha potuto ha lasciato il resort con gli ultimi voli disponibili. Per Raul e Olivia l'unica possibilità consisteva nel rimpatrio con un aereo privato al costo di 100mila dollari da dividere con altri 40 sudafricani bloccati alle Maldive. Ma, per problemi logistici, il programma è saltato.

Così Raul e Olivia De Freitas sono rimasti bloccati nel resort di lusso a Vaavu, come unici ospiti. Una fortuna? Non proprio. I costi del soggiorno forzato, a carico della coppia di sposini, si aggirano intorno ai 700 euro al giorno a persona. La luna di miele da sogno si è ben presto trasformata in un incubo.

Secondo il New York Times, però, proprio ieri (6 aprile) Raul e Olivia sono stati trasferiti in un altro resort a 5 stelle con tutti gli altri sudafricani bloccati alle Maldive e, in attesa di fissare una data per il rientro a Johannesburg, il Governo contribuirà alla spesa per questa parte della loro permanenza forzata.

(Credits photo: nytimes.com)