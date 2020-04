Fa la spesa 11 volte in un giorno, anziana multata dalla polizia a Trieste

L'episodio è accaduto sabato scorso (4 aprile) nel centro di Grado, un comune situato tra Trieste e Venezia, dove una donna è stata sanzionata dalla Polizia Municipale dopo essere stata trovata per ben 11 volte in un solo giorno in giro per fare piccoli acquisti.

Secondo quanto riportato dal giornale "Il Piccolo" l'anziana era stata notata in strada dagli agenti della Polizia Locale. La signora era infatti uscita di casa più d'una volta per piccoli acquisti alimentari.

I vigili avevano così deciso di redarguirla bonariamente, invitandola gentilmente a restare a casa. Ma a quanto pare la donna non ha sentito ragioni ed ha continuato ad uscire. Tanto che i vigili hanno riportato di averla incrociata ben 11 volte nel corso della stessa giornata.

A questo punto non hanno potuto far altro che sanzionarla con una contravvenzione di 280 euro che, se non pagata entro 30 giorni, aumenterà a 400 euro. Con la speranza che questo provvedimento riesca a convincere la signora a ridurre il numero di uscite.