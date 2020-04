Spaventoso incendio a Chernobyl: l'aumento di radioattività ostacola gli interventi

Nelle scorse ore nella foresta radioattiva che circondano l'ex centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è divampato un vasto e pericoloso incendio. Nelle foto del disastro si vede una estesa e inquietante nube rosa.

La zona, che il 26 aprile 1986 fu teatro del peggior incidente nucleare della storia, da allora è interdetta alla popolazione per un raggio di 30 chilometri. Dal 2016, nel tentativo di ridurre i rischi, è stata installata una enorme cupola protettiva nel quarto reattore, quello in cui si verificò l'esplosione.

Nella foresta che circonda la centrale, però, si verificano regolarmente degli incendi, difficili da domare a causa dell'ulteriore aumento delle radiazioni che i roghi provocano.

Il capo del servizio di ispezione ambientale ucraino Yegor Firsov ha riferito che in questo momento nelle foreste interessate dall'incendio, che si è ormai esteso per oltre 20 ettari, la radioattività è di 16 volte superiore alla norma. Due aerei, un elicottero e oltre 100 vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per tentare di domare le fiamme.

