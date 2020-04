Ecco come utilizzare correttamente i guanti per fare la spesa

Il Coronavirus ci sta costringendo ad adottare misure precauzionali che non avremmo mai pensato di dover adottare. Chi avrebbe mai detto che un giorno avremmo dovuto fare la spesa con tanto di mascherina e guanti? Questi dispositivi di protezione oggi sono di fondamentale importanza per cercare di contenere i contagi. Tuttavia, bisogna saperli utilizzare correttamente per far sì che non diventano inutili e, anzi, potenzialmente dannosi.

I guanti monouso, in particolar modo, vanno utilizzati in un modo ben preciso, ecco perché il medico britannico Karan Rangarajan ho voluto spiegare come fare in un video che sta facendo il giro del web. Secondo il dottore, in realtà, sarebbe meglio non usarli affatto e per un motivo ben preciso: i guanti raccolgono tutti i germi presenti sugli oggetti che tocchiamo e potrebbero quindi venire in contatto anche con le particelle del Covid-19. Ecco perché, durante la spesa, è categoricamente vietato toccarsi il viso, gli occhi, il naso e la bocca con le mani, anche se si indossano i guanti.

Quando finiamo di fare la spesa, inoltre, i guanti vanno subito tolti e gettati all’interno del supermercato: occorre quindi portare con sé un altro paio da indossare per tornare a casa o per guidare. Anche nel momento in cui si gettano sia i guanti bisogna fare attenzione: vanno tolti a rovescio e gettati cercando di non toccare gli altri già presenti nel secchio. Subito dopo occorre igienizzare le mani: tenere le mani sempre pulite, ribadisce il medico britannico, è la più grande difesa che abbiamo contro il Coronavirus.