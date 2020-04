Il prossimo Nobel per la Pace a medici e infermieri: la proposta

Arriva dal web la proposta, che è poi stata accolta da alcune forze politiche: il prossimo Nobel per la Pace ai medici e agli infermieri che in questa lotta al Covid-19 rischiano ogni giorno per la nostra salute. Sono i veri eroi di questa battaglia, ma non vogliono essere chiamati tali tanta è la passione con la quale svolgono il proprio lavoro.

A tal proposito il senatore Giro ha dichiarato: "Premio Nobel della Pace 2020 ai medici e agli infermieri della Cina e dell’Italia, i più esposti e colpiti dall’epidemia del coronavirus, il cui modello di eroicità e di abnegazione verrà preso come esempio in tutto il mondo per condurre al meglio e con successo la lotta contro un virus sconosciuto e insidiosissimo".

Nel frattempo, è stata avviata una petizione online per assegnare il Nobel per la Pace a loro. Ettore Rosato, promotore della petizione ha detto: "Sono i nostri eroi. Quelli che stanno dando tutto per il loro Paese, per le persone che ci vivono oggi, per quelle che ci vivranno domani. E soprattutto stanno lasciando impresso in questa difficile storia il segno di un’umanità che non si arrende, di una forza, quella della solidarietà, del prendersi cura degli altri, in grado di vincere contro ogni male. Un simbolo che sopravviverà a questi giorni, a questi mesi, di cui ci ricorderemo sempre. Per questo motivo lanciamo una proposta, quella di assegnare il Nobel per la Pace a medici, infermieri e personale sanitario che stanno combattendo contro l’emergenza del Coronavirus. Glielo dobbiamo, la storia glielo deve. Un pensiero, un riconoscimento che valga sempre, anche quando tutto questo sarà finito. Perché passerà, ce la faremo, grazie a loro e insieme, ce la faremo".