Miss Inghilterra rinuncia alla corona e torna a fare il medico per combattere il coronavirus

Bhasha Mukherjee è una bellissima modella 24enne e nel 2019 è stata eletta Miss Inghilterra, per poi rappresentare il Regno Unito nel concorso di Miss Mondo.

Dopo aver conquistato la corona e lo scettro di reginetta di bellezza, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di ambasciatrice del Paese in una serie di eventi umanitari e benefici. Ma la pandemia di coronavirus che sta sconvolgendo il mondo, ha travolto anche i suoi progetti. Così Bhasha ha deciso di fare la sua parte e di tornare in corsia per aiutare il suo Paese.

Prima di essere eletta Miss, infatti, la Mukherjee (che è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specializzata in Medicina respiratoria) lavorava al Pilgrim Hospital di Boston, nel Lincolnshire. Ed è proprio in questo ospedale che ha chiesto di tornare per combattere accanto ai suoi ex colleghi contro il Covid-19.

Quando si è resa conto della gravità della situazione, Bhasha non ha esitato a mettere da parte la corona per aiutare concretamente il suo Paese. Così, dopo aver osservato un necessario periodo di isolamento, tornerà prestissimo ad indossare il camice.

