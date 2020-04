È nata la figlia di "paziente 1" di Codogno

La bimba, che la moglie del paziente 1 di Codogno portava in grembo, quando suo marito è stato ricoverato in condizioni gravissime a causa del Covid-19, è nata. Si chiama Giulia e con lei arriva tanta speranza per il futuro. Il padre, Mattia di 38 anni, era stato portato in ospedale il 18 febbraio scorso, versava in condizioni gravi. Risultato positivo al tampone, è stato il primo paziente italiano a contrarre la malattia. Intubato, Mattia ha lottato fino alla fine e il 25 marzo è stato dimesso. Ora può abbracciare sua figlia.

La moglie, anche lei risultata positiva al Coronavirus ma asintomatica, era incinta all'ottavo mese quando tutto è successo. Ora ha partorito e sta benissimo anche la piccola.

Una bella notizia in un mare di sofferenza, quella che stiamo vivendo a causa di questo nemico subdolo e silenzioso, che si sta portando via molte persone a noi care e che ci ha fatto cambiare tutte le nostre abitudini.