Harry e Meghan annunciano il nome del nuovo brand ispirato ad Archie

Nonostante il momento difficile che sta attraversando il mondo intero a causa della pandemia di coronavirus, il principe Harry e Meghan Markle sembrano continuare a guardare avanti con ottimismo. La coppia ha infatti annunciato il nome del nuovo brand, che per loro ha un significato speciale.

Non potendo più utilizzare il precedente brand ("Sussex Royal") per espresso divieto da parte della regina, i duchi di Sussex si sono ispirati al piccolo Archie (il loro primogenito, che compirà un anno a maggio), scegliendo per il nuovo brand il nome Archewell. Questo nome nasce dall'unione del termine greco "archè" (da cui deriva anche il nome del bimbo e che vuol dire "principio", "fonte di azione") e "well", termine che evoca le risorse profonde a cui attingere.

Il brand verrà utilizzato per la realizzazione di materiale didattico, libri e gadget, e per una fondazione benefica che aiuti persone e bambini in difficoltà.

L'annuncio, arrivato subito dopo il discorso alla nazione della regina e in un momento oggettivamente molto difficile per tutti, ha sollevato non poche polemiche. La coppia si è difesa dichiarando di essere stata costretta a rivelare i propri piani a seguito della pubblicazione di alcuni documenti.