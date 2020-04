Le 5 regole finlandesi della felicità per stare bene a casa

In questo periodo di isolamento forzato, in molti stanno iniziando ad avvertire i primi segni di insofferenza. Costretti all'interno delle quattro mura domestiche, lo stress può salire alle stelle. Non avendo alternative, dobbiamo trovare dentro di noi il modo per superare un momento difficile e incerto, come quello che stiamo vivendo. Un aiuto può arrivare dalla Finlandia, eletta per il terzo anno consecutivo dal World Happiness Report delle Nazioni Unite, il Paese più felice al mondo. Ecco quindi le 5 regole finlandesi della felicità, ai tempi del Coronavirus.

Come prima cosa, i Finlandesi amano i bagni invernali in uno specchio d'acqua all'aperto. La sensazione di benessere che ne deriva, una volta usciti dall'acqua ghiacciata, ci fa sentire più sereni. In questo periodo, quindi, possiamo iniziare la giornata con una doccia fredda di circa due minuti. È possibile alternare acqua fredda e acqua calda, in modo da ricreare un effetto sauna. Il vostro organismo e la circolazione sanguigna ne gioveranno.

I finlandesi sono lettori accaniti. Passano moltissimo tempo in biblioteca, è per questo che la recente biblioteca Oodi di Helsinki è stata nominata la migliore del mondo. Il consiglio in questi giorni di quarantena è quello di dedicare buona parte della giornata alla lettura di un libro: ci trasporterà in un mondo fantastico e allevierà le pene dell'isolamento sociale.

Il popolo finlandese ha un rapporto strettissimo con la natura. Una delle attività che li fa sentire felici è camminare nel bosco almeno 15 minuti al mondo. La calma tra gli alberi, il suono delle foglie al vento, il richiamo alle proprie radici sono un toccasana per mente e corpo. Immaginiamo, quindi, di trovarci in un bosco, chiudiamo gli occhi e avventuriamoci nella natura per ricreare quelle sensazioni di benessere. Il tutto senza alzarci dal divano.

Per ritrovare la calma, possiamo mangiare il pane alla cannella - Korvapuusti - tipico della Finlandia. Qui, infatti, i cittadini ne vanno ghiotti e, insieme a una buona tazza di caffè, ci farà sentire meglio. Il suggerimento è quello di cucinarlo a casa così da poter rendere il mondo un posto migliore... e più gustoso.

Infine, possiamo visitare un museo online. La Finlandia ha una tradizione artistica molto radicata e i cittadini amano girare per mostre ed eventi culturali. Ai tempi del Covid-19, non potendo uscire di casa, possiamo ricreare quella sensazione di benessere che i quadri ci regalano grazie a internet: sono moltissimi, infatti, i musei che stanno mettendo online il proprio patrimonio.