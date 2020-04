Gordon Ramsay si rifugia in Cornovaglia, ma i residenti starebbero protestando

Gordon Ramsay ha fatto le valigie e, insieme alla famiglia in piena epidemia da Covid-19, ha deciso lasciare Londra e si è rifugiato in Cornovaglia, dove ha una villa da 4 milioni di sterline vista mare. Ma i residenti della cittadina non lo vorrebbero e, sui social network, hanno espresso tutto il loro dissenso su questa presenza nella loro terra. "Gordon Ramsay fuori dalla Cornovaglia", avrebbe detto uno di loro.

Avrebbero paura di essere contagiati. Lo chef, infatti, è scappato dalla città in un momento in cui il virus ha avuto il suo picco. Gli abitanti della contea inglese sarebbero contro tutte le persone che si rifugiano nelle loro seconde case, per scappare dall'inferno cittadino. Secondo quanto è stato riportato dai tabloid, molti proprietari di seconde residenze in Cornovaglia si sarebbero introdotti nella notte, senza farsi vedere da nessuno.

È per questo motivo che i residenti vorrebbero mettere dei blocchi stradali per impedire questo tipo di esodo e lo hanno anche chiesto alle Forze dell'Ordine. Hanno anche creato un gruppo Facebook, "You Shouldn’t Be Here", per denunciare questi spostamenti.

(Fonte: huffingtonpost)